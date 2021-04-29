Вадим Немков поделился ожиданиями от полуфинала Гран-при Bellator

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от своего следующего поединка. Напомним, Немков победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей, защитил пояс и вышел в полуфинал Гран-при, где сразится с победителем боя Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон, проведение которого запланировано на 7 мая.
«У кого в паре Ромеро – Джонсон больше шансов на победу? Если честно, я даже не могу сказать. Ромеро переходит из нижнего веса, а Джонсон вообще не дрался несколько лет, три или четыре года. Поэтому я не знаю, как будет себя чувствовать Ромеро, а как – Джонсон. Посмотрим бой. Он всё расставит на свои места.
Может ли кто-то из них доставить серьёзных проблем? Эти бойцы и так серьёзная проблема. Они высокого уровня, прошли огонь и воду, дрались с лучшими. Для меня большая честь разделить с любым из них клетку. Я рад такой возможности», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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