Бой Томпсона и Бёрнса станет соглавным на UFC 264, где подерутся Макгрегор и Порье

Бойцы UFC Стивен Томпсон и Гилберт Бёрнс проведут бой 10 июля на турнире UFC 264. Поединок был официально анонсирован лигой.

«Мастер джиу-джитсу встретится со специалистом по карате», — говорится в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице UFC в «Инстаграме».

Бой Томпсона и Гилберта станет соглавным на UFC 264. Главным поединком вечера станет третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Последний на данный момент бой Бёрнса состоялся в феврале этого года. Тогда он нокаутом в третьем раунде проиграл действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману. Томпсон не выходил в октагон с декабря прошлого года. Тогда он решением судей победил Джеффа Нила.