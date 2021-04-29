Бой Томпсона и Бёрнса станет соглавным на UFC 264, где подерутся Макгрегор и Порье
Бойцы UFC Стивен Томпсон и Гилберт Бёрнс проведут бой 10 июля на турнире UFC 264. Поединок был официально анонсирован лигой.
«Мастер джиу-джитсу встретится со специалистом по карате», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице UFC в «Инстаграме».
Бой Томпсона и Гилберта станет соглавным на UFC 264. Главным поединком вечера станет третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье.
Последний на данный момент бой Бёрнса состоялся в феврале этого года. Тогда он нокаутом в третьем раунде проиграл действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману. Томпсон не выходил в октагон с декабря прошлого года. Тогда он решением судей победил Джеффа Нила.
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