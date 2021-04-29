UFC официально получила статус акционерной компании, сообщил президент организации Дана Уайт на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию на фоне нью-йоркской фондовой биржи.

Посмотреть фотографию можно на странице Даны Уайта в «Инстаграме».

25 апреля состоялся турнир UFC 261. В главном событии вечера действующий чемпион лиги Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал без сознания на настил.

Помимо этого, на турнире американка Роуз Намаюнас нокаутировала китаянку Вейли Чжан в первом раунде чемпионского боя в минимальном весе. Также на UFC 261 представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.