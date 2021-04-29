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Туменов готов встретиться с Серроне на коротком уведомлении

Туменов готов встретиться с Серроне на коротком уведомлении
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Альберт Туменов выразил готовность выступить на турнире UFC Вегас 26, проведение которого запланировано на 8 мая.

«Слышал, что UFC ищет соперника для Дональда Серроне. У меня есть виза, я готов драться и устроить шоу», — написал Туменов на своей странице в «Твиттере», тегнув Дану Уайта, Шона Шелби, Ризвана Магомедова и Али Абдель-Азиза.

8 мая Серроне должен был провести поединок на турнире с другим ветераном лиги Диего Санчесом. Вчера, 28 апреля, стало известно, что последний снялся с турнира. Руководство UFC планирует спасти бой для Серроне и ищет ему нового соперника.

Напомним, Туменов в прошлом выступал в UFC и бился с Леоном Эдвардсом и Гуннаром Нельсоном. Всего в лиге Альберт провёл восемь поединков, победив в пяти из них.

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