Туменов готов встретиться с Серроне на коротком уведомлении

Бывший боец UFC Альберт Туменов выразил готовность выступить на турнире UFC Вегас 26, проведение которого запланировано на 8 мая.

«Слышал, что UFC ищет соперника для Дональда Серроне. У меня есть виза, я готов драться и устроить шоу», — написал Туменов на своей странице в «Твиттере», тегнув Дану Уайта, Шона Шелби, Ризвана Магомедова и Али Абдель-Азиза.

8 мая Серроне должен был провести поединок на турнире с другим ветераном лиги Диего Санчесом. Вчера, 28 апреля, стало известно, что последний снялся с турнира. Руководство UFC планирует спасти бой для Серроне и ищет ему нового соперника.

Напомним, Туменов в прошлом выступал в UFC и бился с Леоном Эдвардсом и Гуннаром Нельсоном. Всего в лиге Альберт провёл восемь поединков, победив в пяти из них.