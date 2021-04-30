Джоджуа провела эффектный бросок в борьбе с бойцом UFC Мерабом Двалишвили

Девушка-боец UFC Лиана Джоджуа потренировалась с другим бойцом UFC, соотечественником Мерабом Двалишвили. Судя по всему, спортсмены работали над компонентами борьбы. В одном из эпизодов Лиана провела эффектный бросок. Соответствующий момент она выложила на своей странице в «Инстаграме», попутно обратившись к Мерабу.
«Мераб, рабочие моменты», — написала Джоджуа.
Видео доступно на странице «Чемпионата».
Двалишвили проведёт следующий поединок в UFC в предстоящие выходные. На турнире UFC Вегас 25 он выступит в основном карде. Его соперником станет Коди Стэменн.
Всего в UFC Двалишвили провёл семь поединков. Первые две встречи он проиграл, после чего выдал серию побед из пяти боёв. В минувшей схватке Мераб одолел экс-претендента на титул Джона Додсона.
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