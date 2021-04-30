Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бивол и Ричардс провели дуэль взглядов

Бивол и Ричардс провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

1 мая в Манчестере пройдёт вечер профессионального бокса, в соглавном событии которого выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником станет Крэйг Ричардс. В преддверии противостояния соперники провели традиционную дуэль взглядов.

Соответствующее видео доступно на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».

Напомним, Бивол проведёт лишь первый поединок с октября 2019 года. Весь минувший год ему не могли устроить поединок из-за пандемии коронавируса. В предыдущей схватке Дмитрий победил доминиканца Ленина Кастильо.

Добавим, что в главном бою вечера бокса в Манчестере встретятся экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021