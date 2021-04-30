Бивол и Ричардс провели дуэль взглядов

1 мая в Манчестере пройдёт вечер профессионального бокса, в соглавном событии которого выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником станет Крэйг Ричардс. В преддверии противостояния соперники провели традиционную дуэль взглядов.
Соответствующее видео доступно на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
Напомним, Бивол проведёт лишь первый поединок с октября 2019 года. Весь минувший год ему не могли устроить поединок из-за пандемии коронавируса. В предыдущей схватке Дмитрий победил доминиканца Ленина Кастильо.
Добавим, что в главном бою вечера бокса в Манчестере встретятся экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер.
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