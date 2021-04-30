Чимаев намекнул, когда проведёт следующий бой в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, намекнул, что следующий бой проведёт в августе.
«Август», — написал Чимаев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, на котором он стреляет.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хамзата Чимаева.
Ранее Чимаев намекнул, что его следующим соперником может стать Ник Диаз. Диаз не выходил в октагон с января 2015 года, после того как его бой с Андерсоном Силвой признали несостоявшимся. Чимаев не так давно был готов завершить карьеру и сделал соответствующее заявление в «Инстаграме». Спортсмен не мог восстановиться после коронавируса и столкнулся с серьёзными проблемами. Позже Уайт помог спортсмену с организацией лечения, а глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично убеждал его не бросать большой спорт.
- 30 апреля 2021
-
09:05
-
07:40
-
07:29
-
06:18
-
00:39
-
00:34
-
00:20
- 29 апреля 2021
-
23:32
-
22:09
-
21:10
-
19:51
-
18:01
-
17:08
-
17:05
-
16:15
-
15:36
-
15:01
-
14:06
-
13:04
-
12:00
-
11:35
-
11:02
-
10:10
-
07:18
-
00:37
- 28 апреля 2021
-
23:34
-
22:30
-
22:18
-
20:55
-
20:48
-
19:56
-
19:16
-
18:02
-
17:19
-
16:29