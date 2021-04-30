Акции UFC резко выросли в цене после выхода на биржу

Акции MMA-промоушена UFC выросли в цене на 5% после выхода компании на биржу. Об этом сообщает MMA Fighting.

Endeavor, материнская компания UFC, привлекла $ 511 млн в ходе первичного публичного размещения акций, при этом её акции выросли на 5% по сравнению с начальной ценой.

Когда фондовый рынок закрылся в четверг, 29 апреля, Endeavour Group Holdings (EDR на Нью-Йоркской фондовой бирже) торговалась по $ 25,20 доллара за акцию, по сравнению с $ 24 долларами в момент открытия рынка.

UFC — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Изначально UFC задумывалась создателями как одноразовый турнир, позволяющий определить самое эффективное боевое искусство.