Порье дал прогноз на третий бой с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Порье, он намерен остановить Макгрегора, как сделал это во втором бою.

«Я собираюсь снова остановить Конора. 10 июля я намерен сделать так, чтобы мою руку подняли. И я снова остановлю Макгрегора», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, который будет проведён в лёгком весе, состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.