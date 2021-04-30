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Забит Магомедшарипов может завершить карьеру

Забит Магомедшарипов может завершить карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, может завершить карьеру. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», — сообщил источник.

Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Менеджер Магомедшарипова прокомментировал исключение Забита из рейтинга UFC
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