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Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант показала яркие фото в сексуальном наряде

Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант показала яркие фото в сексуальном наряде
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в сексуальный наряд, позирует перед камерой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был её заключительный бой по контракту с UFC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

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