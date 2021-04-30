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Фьюри пообещал сдаться, если не сможет нокаутировать Джошуа за три раунда

Фьюри пообещал сдаться, если не сможет нокаутировать Джошуа за три раунда
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что сдастся в поединке с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, если не сможет нокаутировать соперника в первых трёх раундах.

«Просто подумал, ещё одно послание Эй Джею. Эй Джей, если ты продержишься со мной три раунда, я покину угол. Вот насколько я уверен, что нокаутирую тебя в первых трёх раундах. Просто выключу свет», — заявил Фьюри в видео, выложенном в его «твиттере».

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

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