Бивол оказался немного легче Ричардса

1 мая в Манчестере пройдёт большой вечер профессионального бокса, в соглавном событии которого выступит чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол. Его соперником станет Крэйг Ричардс. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Бивол оказался немного легче оппонента. Его вес составил 79,0 кг, в то время как британец потянул на 79,1 кг.

Напомним, встреча с Ричардсом станет первой для Бивола с октября 2019 года. Тогда он единогласным решением судей победил Ленина Кастильо.

Главным событием шоу в Манчестере станет схватка бывшего претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерека Чисоры и экс-чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера.

Соответствующее видео доступно на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в «Инстаграме».