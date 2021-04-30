Бивол: я должен выигрывать у таких боксёров, как Ричардс

Чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от встречи с Крэйгом Ричардсом, которая пройдёт в Манчестере завтра, 1 мая.

«Очень сильно соскучился по боям. Эти полтора года пролетели вроде быстро, но это всё равно долгий срок. Мне очень хочется выйти в ринг, я прямо рвусь провести поединок. Нахожусь в хороших кондициях, мы провели нужную подготовку — всё прошло по плану. Понимаю, что являюсь фаворитом предстоящего боя. Я чемпион и должен выигрывать у таких боксёров, как Ричардс, если хочу идти к другим титульным боям. Но не позволяю себе расслабленность и с уважением отношусь к своему оппоненту. Если он взял этот бой, значит, верит в свои силы. Он заслужил право боксировать за титул чемпиона мира, и его уже можно опасаться. Его же не взяли с улицы и не привели боксировать, а он завоевал пояс чемпиона Великобритании.



Для меня также важен факт проведения боя в Англии. Это родина бокса, и у меня одним из пунктов в карьере было проведение поединка именно в Великобритании, и вот это желание осуществляется. В этой стране любят бокс, и мне бы хотелось показать свои способности и перед этой публикой», — приводит слова Бивола Федерация бокса России.