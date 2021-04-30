Рейес, Двалишвили и Чикадзе сделали вес перед турниром UFC Вегас 25

В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Рейес оказался немного тяжелее оппонента. Его вес составил 93,2 кг, в то время как Прохазка потянул на 92,5 кг.

В основном карде шоу также выступят Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили. Оба уложились в лимит своих весовых категорий.

UFC Вегас 25. Взвешивание

Доминик Рейес (205,5 фунта) — Иржи Прохазка (204 фунта)

Каб Суонсон (145,5) — Гига Чикадзе (146)

Ион Куцелаба (206) — Дастин Джейкоби (205)

Шон Стрикленд (185,5) — Кшиштоф Йотко (185,5)

Мераб Двалишвили (135,5) — Коди Стаманн (135,5)

Полиана Ботельо (125,5) — Луана Каролина.