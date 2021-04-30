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Рейес, Двалишвили и Чикадзе сделали вес перед турниром UFC Вегас 25

Рейес, Двалишвили и Чикадзе сделали вес перед турниром UFC Вегас 25
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Рейес оказался немного тяжелее оппонента. Его вес составил 93,2 кг, в то время как Прохазка потянул на 92,5 кг.

В основном карде шоу также выступят Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили. Оба уложились в лимит своих весовых категорий.

UFC Вегас 25. Взвешивание

Доминик Рейес (205,5 фунта) — Иржи Прохазка (204 фунта)
Каб Суонсон (145,5) — Гига Чикадзе (146)
Ион Куцелаба (206) — Дастин Джейкоби (205)
Шон Стрикленд (185,5) — Кшиштоф Йотко (185,5)
Мераб Двалишвили (135,5) — Коди Стаманн (135,5)
Полиана Ботельо (125,5) — Луана Каролина.

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