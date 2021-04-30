Усман в следующем бою хочет подраться с седьмым номером рейтинга полусреднего веса

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман не хочет в следующем поединке биться с бывшим временным чемпионом лиги в этом дивизионе Колби Ковингтоном. По словам менеджера Усмана Али Абдель-Азиза, его клиент желает получить поединок с Майклом Кьезой, который на данный момент занимает седьмое место в рейтинге.
«Послушайте, Камару заслужил право делать то, что ему хочется. Но мы уважаем желания Даны Уайта и работаем с ним. Камару будет оставаться активным. Вчера он звонил мне и сказал, что хочет подраться 12 июня. Он спросил, у кого сейчас самая длинная победная серия в дивизионе. Я сказал, что на 12 июня свободен будет Кьеза. Тогда он ответил, чтобы мы сделали такой бой. Я уже сказал боссам лиги, что в 2021 году Камару может подраться ещё три раза.
За последние 10 месяцев он бился трижды. Ковингтон за последние три года провёл три года. Колби победил 40-летнего Вудли, который уже даже исключён из UFC, так что делает Ковингтона таким особенным? У Висенте Луке серия из трёх побед, у Кьезы — из четырёх Эдвардс одержал девять побед подряд. Может Ковингтон хорош с точки зрения бизнеса, но кому до этого есть дело", — приводит слова Али Абдель-Азиза BJPenn.
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