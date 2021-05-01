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Куцелаба вцепился в шею соперника и едва не устроил драку на битве взглядов

Куцелаба вцепился в шею соперника и едва не устроил драку на битве взглядов
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его основном карде выступит боец полутяжёлого веса из Молдавии Ион Куцелаба. Соперником Иона станет Дастин Джейкоби. В преддверии противостояния соперники провели традиционную дуэль взглядов. Когда американец попытался встать в боевую стойку, Куцелаба, не церемонясь, вцепился ему в шею и пытался подтащить к себе. В итоге бойцов разнимали лично президент лиги Дана Уайт и служба охраны.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате» с отметки 05:00.

Напомним, в главном событии грядущего турнира встретятся экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Доминик Рейес и Иржи Прохазка.

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