Кадыров, спаррингуя с Чимаевым, поздравил его с днём рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл спарринг с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. По словам политика, цель поздней тренировки на самом деле заключалась лишь в желании поздравить спортсмена с днём рождения раньше других.

«Сегодня ночью мы позвали Чеченского Волка Чимаева на спарринг. Скромный Хамзат и не подозревал, что тренировка в октагоне была всего лишь поводом, чтобы мы смогли самыми первыми поздравить его с днём рождения. Многим фанатам хотелось бы побоксировать с ним, и я, как один из преданных его болельщиков, не упустил такой возможности.



С большим удовольствием поздравляю моего дорогого брата с днем рождения. Чеченский Волк по настоящему является ярчайшей звездой мировых смешанных единоборств, которая стремительно ворвалась в мир ММА. Ещё полгода назад имя Хамзата было известно только в узких кругах, но теперь он один из самых узнаваемых и популярных бойцов на нашей планете!

⠀

Хамзат обладает широким арсеналом технических навыков и прекрасной функциональной подготовкой. Его отличает яркая харизма и абсолютное бесстрашие. В октагоне он закатывает настоящее зрелище. Поэтому каждый его бой становится огромным событием в мире смешанных единоборств и приковывает повышенное внимание любителей ММА.

⠀

Очевидно, что за Хамзатом будущее. В его послужном списке значится цифра 0 в графе „поражения“. Только одни победы. И я не вижу бойцов, которые в ближайшем будущем смогли бы его одолеть. Он обладает уникальным талантом и трудолюбием. Это видно невооружённым взглядом. За три боя в самом крупном ММА-промоушене — UFC он установил несколько рекордов. И это только начало. Уверен, что совсем скоро на нём будет красоваться чемпионский пояс! Я от всей души желаю Хамзату успехов в достижении поставленных целей в ММА и семейного благополучия! С днём рождения, брат!», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Хамзату Чимаеву исполнилось 26 лет. Напомним, ожидается, что следующую встречу он проведёт в августе 2021 года.