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Полный кард турнира UFC Вегас 25 с участием Рейеса, Чикадзе и Двалишвили

Полный кард турнира UFC Вегас 25 с участием Рейеса, Чикадзе и Двалишвили
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретятся экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Доминик Рейес и Иржи Прохазка. Также в ходе шоу выступят бойцы из Грузии Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе, а также представитель Молдавии Ион Кутелаба. Ниже представлен полный кард шоу.

UFC Вегас 25

Основной кард

Доминик Рейес — Иржи Прохазка
Гига Чикадзе — Каб Суонсон
Ион Кутелаба — Дастин Джейкоби
Шон Стрикленд — Кшиштоф Йотко
Мераб Двалишвили — Коди Стэмэнн
Полиана Ботельо — Луана Каролина

Предварительный кард

Ранда Маркос — Луана Пинейро
Каи Камака — Ти Джей Браун
Лома Лоокбонми — Сэм Хьюз
Андреас Михайлидис — Кей Би Бхуллар
Люк Сандерс — Фелипе Кораллес.

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