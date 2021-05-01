Полный кард турнира UFC Вегас 25 с участием Рейеса, Чикадзе и Двалишвили
В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретятся экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Доминик Рейес и Иржи Прохазка. Также в ходе шоу выступят бойцы из Грузии Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе, а также представитель Молдавии Ион Кутелаба. Ниже представлен полный кард шоу.
UFC Вегас 25
Основной кард
Доминик Рейес — Иржи Прохазка
Гига Чикадзе — Каб Суонсон
Ион Кутелаба — Дастин Джейкоби
Шон Стрикленд — Кшиштоф Йотко
Мераб Двалишвили — Коди Стэмэнн
Полиана Ботельо — Луана Каролина
Предварительный кард
Ранда Маркос — Луана Пинейро
Каи Камака — Ти Джей Браун
Лома Лоокбонми — Сэм Хьюз
Андреас Михайлидис — Кей Би Бхуллар
Люк Сандерс — Фелипе Кораллес.
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
14:21
-
12:46
-
11:31
-
10:32
-
10:20
-
09:22
-
00:50
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:19
-
22:43
-
20:22
-
19:09
-
18:37
-
17:19
-
16:02
-
15:01
-
13:53
-
13:01
-
11:00
-
10:28
-
09:05
-
07:40
-
07:29
-
06:18
-
00:39
-
00:34
-
00:20
- 29 апреля 2021
-
23:32
-
22:09
-
21:10
-
19:51
-
18:01
-
17:08
-
17:05
-
16:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам