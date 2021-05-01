Полный кард турнира UFC Вегас 25 с участием Рейеса, Чикадзе и Двалишвили

В ночь с 1 на 2 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретятся экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Доминик Рейес и Иржи Прохазка. Также в ходе шоу выступят бойцы из Грузии Мераб Двалишвили и Гига Чикадзе, а также представитель Молдавии Ион Кутелаба. Ниже представлен полный кард шоу.

UFC Вегас 25

Основной кард

Доминик Рейес — Иржи Прохазка

Гига Чикадзе — Каб Суонсон

Ион Кутелаба — Дастин Джейкоби

Шон Стрикленд — Кшиштоф Йотко

Мераб Двалишвили — Коди Стэмэнн

Полиана Ботельо — Луана Каролина

Предварительный кард

Ранда Маркос — Луана Пинейро

Каи Камака — Ти Джей Браун

Лома Лоокбонми — Сэм Хьюз

Андреас Михайлидис — Кей Би Бхуллар

Люк Сандерс — Фелипе Кораллес.