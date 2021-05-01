Бивол забавно поздравил соперника с днём рождения за день до боя
1 мая чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выступит на вечере бокса в Манчестере, где будет защищать пояс от посягательств Крэйга Ричардса. 30 апреля британец отметил день рождения, Крэйгу исполнился 31 год.
Друзья боксёра поздравили его в ресторане, подарив Ричардсу торт и спев традиционную для этого случая песню. За соседним столом сидел Дмитрий Бивол, который достаточно неожиданно появился в кадре. Сначала он поздравил Ричардса на словах, а потом передал ему кусок торта со своего стола.
Соответствующее видео доступно на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
Напомним, Дмитрий Бивол выступит впервые с октября 2019 года. Тогда он решением судей победил Ленина Кастильо.
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