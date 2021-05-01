Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Двалишвили: Стерлинг заслуживает титул, для меня он всегда будет чемпионом

Двалишвили: Стерлинг заслуживает титул, для меня он всегда будет чемпионом
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Боец UFC Мераб Двалишвили поддержал своего друга Альджэмейна Стерлинга в конфликте с Петром Яном

«Многие говорят, что Альджэмейн не заслуживает титул. Он заслуживает. Он был номер один в рейтинге, он дрался и против него применили запрещённый удар. Он должен был стать чемпионом ещё после боя над Сэндхегеном, они должны были драться за титул. Для меня он всегда будет чемпионом.

Он не хотел получить титул так, как получил. Но все обвиняют его в праздновании и так далее. Это мы забрали его пояс и привезли домой. Мы дали ему пояс и начали с ним фотографироваться, потому что для нас он чемпион и заслуживал эту награду», — сказал Двалишвили в интервью, размещённом на канале MMAJunkie в YouTube.

Напомним, Стерлинг проигрывал по очкам Петру Яну, однако в четвёртом раунде россиянин пробил запрещённый удар, после чего сибиряка дисквалифицировали, а пояс отдали Стерлингу.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021