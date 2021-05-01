Двалишвили: Стерлинг заслуживает титул, для меня он всегда будет чемпионом

Боец UFC Мераб Двалишвили поддержал своего друга Альджэмейна Стерлинга в конфликте с Петром Яном

«Многие говорят, что Альджэмейн не заслуживает титул. Он заслуживает. Он был номер один в рейтинге, он дрался и против него применили запрещённый удар. Он должен был стать чемпионом ещё после боя над Сэндхегеном, они должны были драться за титул. Для меня он всегда будет чемпионом.

Он не хотел получить титул так, как получил. Но все обвиняют его в праздновании и так далее. Это мы забрали его пояс и привезли домой. Мы дали ему пояс и начали с ним фотографироваться, потому что для нас он чемпион и заслуживал эту награду», — сказал Двалишвили в интервью, размещённом на канале MMAJunkie в YouTube.

Напомним, Стерлинг проигрывал по очкам Петру Яну, однако в четвёртом раунде россиянин пробил запрещённый удар, после чего сибиряка дисквалифицировали, а пояс отдали Стерлингу.