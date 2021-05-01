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Магомедшарипов перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере

Магомедшарипов перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец ММА Забит Магомедшарипов перенесёт операцию. Лишь после этого спортсмен решит, завершать карьеру или нет.

«Забит перенесет операцию. После этого будет принято решение относительно карьеры», — цитирует представителя команды Магомедшарипова ТАСС.

Ранее появились слухи о возможном завершении карьеры спортсмена. Они возникли вскоре после того, как UFC исключил 30-летнего россиянина из рейтинга полулегковесов. Там он занимал третье место.

Исключение из рейтинга, вероятно, связано с длительным простоем. В последний раз российский боец выходил в октагон в ноябре 2019 года. Тогда он победил Келвина Каттара единогласным решением судей.

На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Сам Забит неоднократно говорил, что ему нужен титульный бой.

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