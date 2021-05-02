Эффектный нокаут и другие яркие моменты турнира UWC 26 в Мексике

30 апреля в Мексике состоялся очередной турнир Ultimate Warrior Challeng. На UWC 26 состоялось несколько ярких боёв.

В главном событии вечера Хосе Луис Вердуто защитил титул в полулёгком весе, победив Александра Барахону. Бой был остановлен в третьем раунде, когда Вердуто здорово исполнил удушающий приём. Соперник был вынужден сдаться.

Мексиканец Майкл Моралес одержал 11-ю победу в карьере, победив техническим нокаутом Мигеля Аризменди. Соперник Моралеса пропустил мощный удар, после чего Майкл бросился его добивать. Рефери своевременно вмешался и остановил избиение.

В соглавном событии Иван Кастильо нанёс поражение Леонардо Бласко. Бой также завершился техническим нокаутом: рефери остановил поединок, когда Кастильо начал наносить множество ударов по лежащему оппоненту.