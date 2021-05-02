Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эффектный нокаут и другие яркие моменты турнира UWC 26 в Мексике

Эффектный нокаут и другие яркие моменты турнира UWC 26 в Мексике
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

30 апреля в Мексике состоялся очередной турнир Ultimate Warrior Challeng. На UWC 26 состоялось несколько ярких боёв.

В главном событии вечера Хосе Луис Вердуто защитил титул в полулёгком весе, победив Александра Барахону. Бой был остановлен в третьем раунде, когда Вердуто здорово исполнил удушающий приём. Соперник был вынужден сдаться.

Мексиканец Майкл Моралес одержал 11-ю победу в карьере, победив техническим нокаутом Мигеля Аризменди. Соперник Моралеса пропустил мощный удар, после чего Майкл бросился его добивать. Рефери своевременно вмешался и остановил избиение.

В соглавном событии Иван Кастильо нанёс поражение Леонардо Бласко. Бой также завершился техническим нокаутом: рефери остановил поединок, когда Кастильо начал наносить множество ударов по лежащему оппоненту.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021