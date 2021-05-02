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Все результаты турнира ММА Серия-31: Время новых героев

1 мая, прошёл турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-31. В его карде состоялось 10 поединков.

Все результаты турнира:

1. Алексей Зайцев (Россия) – Илья Коликов (Россия). Коликов победил техническим нокаутом в 1 раунде (02:51).

2. Алексей Федоров (Россия) – Константин Чередниченко (Казахстан). Чередниченко победил сабмишеном в 1 раунде (01:22).

3. Элез Хамдамов (Узбекистан) – Никита Приходько (Россия). Приходько победил сабмишеном в 1 раунде (01:19).

4. Алтынбек Бакитов (Кыргызстан) – Руслан Гайдуков (Россия). Гайдуков победил техническим нокаутом во 2 раунде (00:29).

5. Махаммад Шакур Ходжаев (Узбекистан) – Александр Митькин (Россия). Ходжаев победил единогласным решением судей.

6. Бахтиер Уматалиев (Кыргызстан) – Владимир Юрусов (Россия). Юрусов победил сабмишеном в 1 раунде (00:31).

7. Хоким Зубойтов (Узбекистан) – Артем Семенов (Россия). Семенов победил сабмишеном в 1 раунде (01:01).

8. Шерзод Исмоилов (Узбекистан) – Олег Манжуев (Россия). Манжуев победил удушающим приемом в 1 раунде (00:31).

9. Нурбай Кайратбек Уулу (Кыргызстан) – Марк Вологдин (Россия). Кайратбек Уулу победил единогласным решением судей.

10. Бободжон Тогаев (Узбекистан) – Руслан Шамилов (Россия). Шамилов победил техническим нокаутом в 1 раунде (01:30).