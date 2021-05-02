Али Абдель-Азиз: если бой Чимаева и Диаза состоится, все должны отправиться в тюрьму

Менеджер Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз высказал своё отношение о возможном бое шведа с Нейтом Диазом.



«Я уважаю Нейта Диаза, я думаю, что он много сделал в этом спорте, но если этот бой произойдёт, все должны попасть в тюрьму. Все должны отправиться в тюрьму. Я должен попасть в тюрьму, UFC. Это преступно. Вы собираетесь, чтобы Хамзат Чимаев, один из лучших бойцов будущего, сразился с таким парнем, как Нейт Диаз? У Нейта было своё время, он построил своё наследие, но я не хочу этого видеть, если это случится. Я не пытаюсь попасть в тюрьму. Хамзат не пытается сесть в тюрьму, потому что это может закончиться плохо», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

Ранее стало известно, что Чимаев проведёт следующий поединок в июле или августе 2021 года.



Напомним, Хамзат Чимаев не так давно тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться и в итоге сорвали поединок с Леоном Эдвардсом. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но Дана Уайт, а затем и Рамзан Кадыров отговорили Хамзата от такого шага.