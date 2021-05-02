Али Абдель-Азиз: если бой Чимаева и Диаза состоится, все должны отправиться в тюрьму

Менеджер Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз высказал своё отношение о возможном бое шведа с Нейтом Диазом.
«Я уважаю Нейта Диаза, я думаю, что он много сделал в этом спорте, но если этот бой произойдёт, все должны попасть в тюрьму. Все должны отправиться в тюрьму. Я должен попасть в тюрьму, UFC. Это преступно. Вы собираетесь, чтобы Хамзат Чимаев, один из лучших бойцов будущего, сразился с таким парнем, как Нейт Диаз? У Нейта было своё время, он построил своё наследие, но я не хочу этого видеть, если это случится. Я не пытаюсь попасть в тюрьму. Хамзат не пытается сесть в тюрьму, потому что это может закончиться плохо», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.
Ранее стало известно, что Чимаев проведёт следующий поединок в июле или августе 2021 года.
Напомним, Хамзат Чимаев не так давно тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться и в итоге сорвали поединок с Леоном Эдвардсом. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но Дана Уайт, а затем и Рамзан Кадыров отговорили Хамзата от такого шага.
- 2 мая 2021
-
05:40
-
05:28
-
05:01
-
02:08
-
02:06
-
00:17
- 1 мая 2021
-
22:19
-
20:55
-
18:55
-
18:02
-
16:37
-
15:19
-
14:21
-
12:46
-
11:31
-
10:32
-
10:20
-
09:22
-
00:50
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:19
-
22:43
-
20:22
-
19:09
-
18:37
-
17:19
-
16:02
-
15:01
-
13:53
-
13:01
-
11:00
-
10:28
-
09:05
-
07:40
-
07:29