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Ранда Маркос получила дисквалификацию в бою с Луаной Пинейро на турнире UFC Fight Night

Ранда Маркос получила дисквалификацию в бою с Луаной Пинейро на турнире UFC Fight Night
Бокс/ММА / UFC 0
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 23), в рамках которого в предварительном карде встретились представительница Бразилии Луана Пинейро и канадка Ранда Маркос.

Бой был завершён уже в первом раунде — Ранда Маркос получила дисквалификацию за нанесение удара в голову сопернику, находящемуся на канвасе. Пинейро находилась на коленях и в этот момент получила два сильных удара по подбородку и была нокаутирована. После появления врачей, рефери завершил этот бой, а Маркос была дисквалифицирована.

В главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В основном карде шоу также выступят Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили. Оба уложились в лимит своих весовых категорий.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 23), Лас-Вегас, США
Ранда Маркос - Луана Пинейро (W)
02 мая 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Луана Пинейро
Окончено
DQ
Ранда Маркос
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