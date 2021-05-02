Ранда Маркос получила дисквалификацию в бою с Луаной Пинейро на турнире UFC Fight Night

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир смешанных единоборств UFC Fight Night (on ESPN 23), в рамках которого в предварительном карде встретились представительница Бразилии Луана Пинейро и канадка Ранда Маркос.

Бой был завершён уже в первом раунде — Ранда Маркос получила дисквалификацию за нанесение удара в голову сопернику, находящемуся на канвасе. Пинейро находилась на коленях и в этот момент получила два сильных удара по подбородку и была нокаутирована. После появления врачей, рефери завершил этот бой, а Маркос была дисквалифицирована.

В главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В основном карде шоу также выступят Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили. Оба уложились в лимит своих весовых категорий.