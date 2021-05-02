Коларес единогласным судейским решением победил Сандерса на турнире UFC Вегас 25

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В дебютном бою предварительного карда 35-летний американец Люк Сандерс встретился с 27-летним представителем Бразилии Фелипе Коларесом.

Бой завершился победой бразильца единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28).

Для Колареса эта победа стала 8-й в ММА при 2 поражениях, а Сандерс, в свою очередь, потерпел 5-е поражение в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В его основном карде выступит боец полутяжёлого веса из Молдавии Ион Куцелаба. Соперником Иона станет Дастин Джейкоби. Также в основном карде шоу выступит Гига Чикадзе, который сразится с Кабо Суонсоном.