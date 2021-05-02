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Коларес единогласным судейским решением победил Сандерса на турнире UFC Вегас 25

Коларес единогласным судейским решением победил Сандерса на турнире UFC Вегас 25
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В дебютном бою предварительного карда 35-летний американец Люк Сандерс встретился с 27-летним представителем Бразилии Фелипе Коларесом.

Бой завершился победой бразильца единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28).

Для Колареса эта победа стала 8-й в ММА при 2 поражениях, а Сандерс, в свою очередь, потерпел 5-е поражение в карьере.

В главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В его основном карде выступит боец полутяжёлого веса из Молдавии Ион Куцелаба. Соперником Иона станет Дастин Джейкоби. Также в основном карде шоу выступит Гига Чикадзе, который сразится с Кабо Суонсоном.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 23), Лас-Вегас, США
Люк Сандерс (W) - Фелипе Диас Коларес
02 мая 2021, воскресенье. 02:05 МСК
Люк Сандерс
Окончено
UD
Фелипе Диас Коларес
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