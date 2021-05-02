Куцелаба и Джейкоби не смогли выявить победителя в бою на турнире UFC Вегас 25

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В одном из боёв главного карда встретились 27-летний представитель Молдавии Ион Куцелаба и 33-летний американец Дастин Джейкоби.

По итогам 3-раундового противостояния судьи не смогли выявить победителя – бой завершился вничью (29-28, 28-29, 28-28).

В карьере обоих спортсменов до этого ни разу не было ничьи. Куцелаба в ММА имеет рекорд 15-6, а Джейкоби – 14-5.

Напомним, что в главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В ранее завершившихся поединках UFC Вегас 25 – грузин Двалишвили единогласным решением судей победил Стаманна. В соглавном бою другой представитель Грузии Гига Чикадзе встретится с Кабом Суонсоном.