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Чикадзе за 63 секунды нокаутировал Суонсона в соглавном бою турнира UFC Вегас 25

Чикадзе за 63 секунды нокаутировал Суонсона в соглавном бою турнира UFC Вегас 25
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В соглавном бою карда встретились 32-летний представитель Грузии Гига Чикадзе и 37-летний американец Каб Суонсон.

Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.

Напомним, что в главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В ранее завершившихся поединках UFC Вегас 25 – грузин Двалишвили единогласным решением судей победил Стаманна, а молдавский спортсмен Куцелаба и американец Джейкоби не смогли выявить победителя в своём бою.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 23), Лас-Вегас, США
Гига Чикадзе - Каб Суонсон
02 мая 2021, воскресенье. 07:10 МСК
Гига Чикадзе
Не началось
Каб Суонсон
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