Чикадзе за 63 секунды нокаутировал Суонсона в соглавном бою турнира UFC Вегас 25

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В соглавном бою карда встретились 32-летний представитель Грузии Гига Чикадзе и 37-летний американец Каб Суонсон.

Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.

Напомним, что в главном событии турнира встретятся бывший претендент на титул Доминик Рейес и Иржи Прохазка. В ранее завершившихся поединках UFC Вегас 25 – грузин Двалишвили единогласным решением судей победил Стаманна, а молдавский спортсмен Куцелаба и американец Джейкоби не смогли выявить победителя в своём бою.