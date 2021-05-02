«Не хотел добивать соперника, но пришлось». Чикадзе – о победе нокаутом над Суонсоном

32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе прокомментировал победу нокаутом спустя 63 секунды от начала боя над 37-летним американцем Кабом Суонсоном в соглавном бою турнира UFC Вегас 25.

«Привет, Грузия, моя любимая страна. Уважение сопернику, но я должен был это сделать. Парни из топ-15, если вы не знали моего имени, запомните его. Я знал, что всё кончено, не хотел добивать его. Остановился даже. Но рефери не прервал бой, и мне пришлось продолжить.

Сегодня Пасха – большой религиозный праздник. Я и Мераб, надеюсь, доставили радость народу Грузии. У меня не было шансов проиграть, я тоже хотел добавить частичку радости», — заявил Чикадзе после боя.

Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, а после чего состоялось добивание.