«Не хотел добивать соперника, но пришлось». Чикадзе – о победе нокаутом над Суонсоном

32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе прокомментировал победу нокаутом спустя 63 секунды от начала боя над 37-летним американцем Кабом Суонсоном в соглавном бою турнира UFC Вегас 25.
«Привет, Грузия, моя любимая страна. Уважение сопернику, но я должен был это сделать. Парни из топ-15, если вы не знали моего имени, запомните его. Я знал, что всё кончено, не хотел добивать его. Остановился даже. Но рефери не прервал бой, и мне пришлось продолжить.
Сегодня Пасха – большой религиозный праздник. Я и Мераб, надеюсь, доставили радость народу Грузии. У меня не было шансов проиграть, я тоже хотел добавить частичку радости», — заявил Чикадзе после боя.
Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, а после чего состоялось добивание.
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