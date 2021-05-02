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Гига Чикадзе после яркой победы нокаутом на UFC Вегас 25 вызвал на бой Холлоуэя и Каттара

Гига Чикадзе после яркой победы нокаутом на UFC Вегас 25 вызвал на бой Холлоуэя и Каттара
Бокс/ММА 0
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32-летний грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе после победы нокаутом спустя 63 секунды от начала боя над 37-летним американцем Кабом Суонсоном в соглавном бою турнира UFC Вегас 25 сообщил, с кем хотел бы провести следующий поединок.

«Есть один парень, с которым я очень хотел бы провести бой. Это Макс Холлоуэй. Да, знаю, что он первый номер рейтинга. Но это бой, которого я так хочу. Если же Макс не примет мой вызов, готов драться с его предыдущим соперником Кэлвином Каттаром. И пусть победа над Каттаром, если она состоится, будет трамплином к поединку с Холлоуэем», — заявил Чикадзе после боя.

Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.

Чикадзе за 63 секунды нокаутировал Суонсона в соглавном бою турнира UFC Вегас 25
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