Нокаут Чикадзе на турнире UFC Вегас 25 породил в социальных сетях новый мем — Giga Kick

В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе UFC Apex проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В соглавном бою карда встретились 32-летний представитель Грузии Гига Чикадзе и 37-летний американец Каб Суонсон.

Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.

После этой яркой победы нокаутом по социальным сетям мгновенно распространился мем Giga Kick, который подразумевает миддл-кик левой ногой в печень оппонента. Похоже, в мире единоборств появилось новое название для одного из самых результативных технических действий.