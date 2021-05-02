Нокаут Чикадзе на турнире UFC Вегас 25 породил в социальных сетях новый мем — Giga Kick
В ночь с 1 на 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе UFC Apex проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В соглавном бою карда встретились 32-летний представитель Грузии Гига Чикадзе и 37-летний американец Каб Суонсон.
Бой завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.
После этой яркой победы нокаутом по социальным сетям мгновенно распространился мем Giga Kick, который подразумевает миддл-кик левой ногой в печень оппонента. Похоже, в мире единоборств появилось новое название для одного из самых результативных технических действий.
Чикадзе за 63 секунды нокаутировал Суонсона в соглавном бою турнира UFC Вегас 25
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