Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович вызвал Иржи Прохазку на бой

38-летний польский чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович отреагировал на яркую победу представителя Чехии Иржи Прохазки на турнире UFC Вегас 25, вызвав его на бой.
«Привет, Иржи. Я против тебя в Цешине. Принц против Самурая. Меч против катаны», — гласит пост Блаховича в «Твиттере», который завершается хештегом «легендарная польская сила».
Напомним, что поединок Прохазки с американцем Домиником Рейесом в главном бою турнира UFC Вегас завершился ярким нокаутом бэкфист локтем от чешского спортсмена во втором раунде.
Прохазка проводил свой второй бой в UFC — в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года. Всего на его счету 28 побед в ММА при трёх поражениях. Блахович же на турнире UFC 259 в марте единогласным решением судей победил Исраэля Адесанью и защитил титул организации в полутяжёлом весе.
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