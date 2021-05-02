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Энди Руис победил Криса Арреолу в первом бою после полуторагодичного перерыва

Энди Руис победил Криса Арреолу в первом бою после полуторагодичного перерыва
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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31-летний американский боксёр-тяжеловес Энди Руис, бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, в 12-раундовом поединке оказался сильнее своего 40-летнего соотечественника Криса Арреолы, являющегося чемпионом Северной Америки по версии NABF и трёхкратным претендентом на титул чемпиона мира.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Энди Руис.

Напомним, Руис возобновил карьеру после почти полутора лет простоя. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. Тогда американец мексиканского происхождения проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился звания чемпиона мира. Что касается Арреолы, то в прошлом он трижды бился за титул чемпиона мира по версии WBC, но упустил шансы в схватках с Виталием Кличко, Бермейном Стиверном и Деонтеем Уайлдером.

Вдохновитель всех толстяков мира невероятно похудел. В это сложно поверить
Главное, чтобы Энди Руис вновь не обманывал болельщиков.
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