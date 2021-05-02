Гига Чикадзе отпраздновал шампанским яркую победу нокаутом на UFC Вегас 25

32-летний представитель Грузии Гига Чикадзе отпраздновал шампанским яркую победу нокаутом на турнире UFC Вегас 25, состоявшемся в ночь с 1 на 2 мая в США, над 37-летним американцем Кабом Суонсоном.
Напомним, что бой с Суонсоном завершился победой Чикадзе нокаутом уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.
После этой яркой победы нокаутом по социальным сетям мгновенно распространился мем Giga Kick, который подразумевает миддл-кик левой ногой в печень оппонента. Похоже, в мире единоборств появилось новое название для одного из самых результативных технических действий.
Для Чикадзе этот поединок был шестым в UFC – во всех шести он одержал победы. Всего в ММА он провёл 15 боёв, выиграв 13 из них.
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