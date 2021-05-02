«Ты это начал». Пётр Ян высказался о дисквалификации Ранды Маркос, Стерлинг отреагировал
Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отреагировал на дисквалификацию Ранды Маркос в бою с Луаной Пинейро на прошедшем турнире UFC Fight Night. Маркос нанесла удар в голову соперницы, находившейся на канвасе. Пинейро стояла на коленях и, получив два сильных удара по подбородку, была нокаутирована.
Ян пошутил над тем, что поединок Маркос и Пинейро обслуживал тот же рефери, который работал на его бое с Алджэмейном Стерлингом. Тогда Ян также был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом.
«Проклятие Марка Смита», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».
«Нет, дурачок. Ты это начал. Контролируй себя, а не вини тренеров в собственной глупости, болван. Чёртов идиот», — ответил Стерлинг.
Ранда Маркос получила дисквалификацию в бою с Луаной Пинейро на турнире UFC Fight Night
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