Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Прохазка, победивший Рейеса, получил бонусы UFC и заработал $ 100 тыс.

Прохазка, победивший Рейеса, получил бонусы UFC и заработал $ 100 тыс.
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Были определены обладатели бонусов турнира UFC Вегас 25, состоявшегося сегодня, 2 мая.

Бонус за лучший перфоманс вечера получили Иржи Прохазка и Гига Чикадзе. Боем вечера был назван главный поединок турнира Иржи Прохазка — Доминик Рейес. Таким образом, в качестве бонусов Прохазка заработал дополнительные $ 100 тыс.

Поединок Прохазки и Рейеса завершился ярким нокаутом бэкфист локтем от Иржи во втором раунде. Для Рейеса это поражение стало третьим кряду в UFC. Ему не удалось реабилитироваться после двух кряду поражений в UFC — от Джона Джонса и Яна Блаховича. Прохазка проводил свой второй бой в UFC — в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года.

Чикадзе нокаутом победил Каба Суонсона уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.

Прохазка нокаутировал Рейеса в главном бою турнира UFC Вегас 25
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021