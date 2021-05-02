Прохазка, победивший Рейеса, получил бонусы UFC и заработал $ 100 тыс.

Были определены обладатели бонусов турнира UFC Вегас 25, состоявшегося сегодня, 2 мая.
Бонус за лучший перфоманс вечера получили Иржи Прохазка и Гига Чикадзе. Боем вечера был назван главный поединок турнира Иржи Прохазка — Доминик Рейес. Таким образом, в качестве бонусов Прохазка заработал дополнительные $ 100 тыс.
Поединок Прохазки и Рейеса завершился ярким нокаутом бэкфист локтем от Иржи во втором раунде. Для Рейеса это поражение стало третьим кряду в UFC. Ему не удалось реабилитироваться после двух кряду поражений в UFC — от Джона Джонса и Яна Блаховича. Прохазка проводил свой второй бой в UFC — в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года.
Чикадзе нокаутом победил Каба Суонсона уже спустя 63 секунды с момента начала поединка. У Гиги прошёл удар левой ногой в печень Суонсона, после чего состоялось добивание.
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