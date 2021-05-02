Куцелаба повторил рекорд UFC в бою с Джейкоби на UFC Вегас 25

Представитель Молдавии Ион Куцелаба повторил рекорд полутяжёлой весовой категории UFC в бою с 33-летним американцем Дастином Джейкоби на UFC Вегас 25.

Куцелаба провёл восемь тейкдаунов в одном лишь первом раунде и повторил рекорд Джима Крута, установленный в бою с Михаилом Олексейчуком, состоявшемся в феврале 2020 года.

По итогам трёхраундового противостояния Куцелабы и Джейкоби судьи не смогли выявить победителя — бой завершился вничью (29-28, 28-29, 28-28). В карьере обоих спортсменов до этого ни разу не было ничьей. Куцелаба в ММА имеет рекорд 15-6, а Джейкоби — 14-5.

В главном поединке вечера на UFC Вегас 25 Иржи Прохазка победил Доминика Рейеса. Бой завершился ярким нокаутом от Иржи во втором раунде.