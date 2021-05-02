Стало известно, сколько заработали Прохазка, Чикадзе и Двалишвили за турнир UFC Вегас 25

Стало известно, какие гонорары получат бойцы, выступившие на турнире UFC Вегас 25, сообщает The Sports Daily.
Больше всех заработал Иржи Прохазка, который в главном событии вечера победил Доминика Рейеса, — $ 214 тыс. Он получил $ 55 тыс. за выступление, ещё столько же — за победу, $ 100 тыс. бонусов за лучший перфоманс и бой вечера и $ 4 тыс. в качестве еженедельной выплаты. Его оппонент Доминик Рейес получил $ 131 тыс. — $ 75 тыс. за выступление, $ 50 тыс. бонусов и $ 6 тыс. в качестве регулярной выплаты.
Гига Чикадзе, который нокаутировал Каба Суонсона, заработал $ 116 тыс. ($ 30 тыс. за выступление, $ 30 тыс. за победу, $ 50 тыс. бонусов за лучший перфоманс вечера, еженедельная выплата $ 6 тыс.). Ещё один грузинский боец Мераб Двалишвили, решением судей победивший Коди Стаманна, получит $ 66 тыс. ($ 30 тыс. за выступление, $ 30 тыс. за победу, еженедельная выплата $ 6 тыс.).
Ранда Маркос, дисквалифицированная в бою с Лауной Пинейро за запрещённый удар, получит $ 48 тыс. — $ 32 тыс. за выступление и $ 16 тыс. в качестве еженедельной выплаты.
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