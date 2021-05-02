UFC: появился новый кандидат на звание нокаута года!

В UFC назвали нокаут Иржи Прохазки в бою с Домиником Рейесом на UFC Вегас 25 одним из лучших в году.

«Появился новый кандидат на звание нокаута года! Иржи Прохазка — просто пушка?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице UFC Europe в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице UFC Europe в «Твиттере».

Поединок Прохазки и Рейеса завершился ярким нокаутом бэкфист локтем от Иржи во втором раунде. Поединок был назван лучшим боем вечера. Для Рейеса это поражение стало третьим кряду в UFC. Ему не удалось реабилитироваться после двух кряду поражений в UFC — от Джона Джонса и Яна Блаховича. Прохазка проводил свой второй бой в UFC — в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года.