UFC: появился новый кандидат на звание нокаута года!
В UFC назвали нокаут Иржи Прохазки в бою с Домиником Рейесом на UFC Вегас 25 одним из лучших в году.
«Появился новый кандидат на звание нокаута года! Иржи Прохазка — просто пушка?» — говорится в сообщении, опубликованном на странице UFC Europe в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно на странице UFC Europe в «Твиттере».
Поединок Прохазки и Рейеса завершился ярким нокаутом бэкфист локтем от Иржи во втором раунде. Поединок был назван лучшим боем вечера. Для Рейеса это поражение стало третьим кряду в UFC. Ему не удалось реабилитироваться после двух кряду поражений в UFC — от Джона Джонса и Яна Блаховича. Прохазка проводил свой второй бой в UFC — в дебютном поединке он победил Волкана Оздемира в июле 2020 года.
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