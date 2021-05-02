Эдди Хирн опроверг слухи об отмене боя Джошуа с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, опроверг слухи о том, что бой между его клиентом и действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри отменён.

Информация об отмене появилась на портале World Boxing News.

«Вы слышали комментарий от Фрэнка Уоррена, который совершенно верно сказал, что вчера вечером мы получили контракт с Ближнего Востока. Адвокаты всех сторон должны убедиться, что они довольны им. Но у нас всё готово. Этот бой состоится. Я думаю, что на следующей неделе будет официальное объявление.



Я помню, как происходил бой Пакьяо и Мейвезера. Переговоры продолжались и продолжались. Тот бой состоялся, когда эти парни не были в расцвете сил. Сейчас Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа находятся в абсолютном расцвете своей карьеры. Вы увидите этот бой следующим и получите абсолютного чемпиона мира», — приводит слова Хирна Boxing Scene.