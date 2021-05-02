Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эдди Хирн опроверг слухи об отмене боя Джошуа с Фьюри

Эдди Хирн опроверг слухи об отмене боя Джошуа с Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Эдди Хирн, промоутер обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, опроверг слухи о том, что бой между его клиентом и действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри отменён.

Информация об отмене появилась на портале World Boxing News.

«Вы слышали комментарий от Фрэнка Уоррена, который совершенно верно сказал, что вчера вечером мы получили контракт с Ближнего Востока. Адвокаты всех сторон должны убедиться, что они довольны им. Но у нас всё готово. Этот бой состоится. Я думаю, что на следующей неделе будет официальное объявление.

Я помню, как происходил бой Пакьяо и Мейвезера. Переговоры продолжались и продолжались. Тот бой состоялся, когда эти парни не были в расцвете сил. Сейчас Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа находятся в абсолютном расцвете своей карьеры. Вы увидите этот бой следующим и получите абсолютного чемпиона мира», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Фьюри пообещал сдаться, если не сможет нокаутировать Джошуа за три раунда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021