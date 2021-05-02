Вячеслав Василевский сделал вес перед боем на RCC 9
Российский средневес Вячеслав Василевский сделал вес перед боем с бразильцем Вискари Андраде на RCC 9, сообщает пресс-служба турнира.
Вес Василевского составил 84,4 кг, Андраде оказался чуть легче — 84,15 кг.
Вчера, 1 мая, Василевский во время прямого эфира в «Инстаграме» с Магомедом Исмаиловым рассказал, что активно работал над подготовкой к взвешиванию. Спортсмен не ел два дня, чтобы добиться нужного веса. При этом цифра на весах превышала допустимую отметку на 4,5 кг.
Турнир RCC 9 пройдёт в Екатеринбурге на пятитысячной арене КРК «Уралец». Бой Василевского и Андраде станет главным событием вечера. Всего программа шоу включит в себя 13 поединков. Все остальные бойцы, которые выступят на турнире, также уложились в вес.
Василевский не ел два дня, ему осталось согнать 4,5 кг перед боем на RCC 9
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