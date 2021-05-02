«Бой настоящих ниндзя». Чикадзе хочет встретиться с Яиром Родригесом

Боец UFC Гига Чикадзе обратился к руководству UFC, попросив у матч-мейкеров дать ему поединок с Яиром Родригесом.
«Если фанаты, Дана Уайт, Шон Шелби хотят увидеть что-то особенное, то я думаю, что моя встреча с Яиром Родригесом будет боем настоящих ниндзя. Уверен, что в определённый момент наш бой случится. Это будет «Мортал Комбат». Мне бы очень хотелось получить такой поединок», — приводит слова грузинского бойца MMA Fighting.
Напомним, что ранним утром 2 мая по московскому времени Чикадзе выступил в соглавном поединке турнира UFC Вегас 25. Гига нокаутировал Каба Суонсона за 63 секунды. Что касается Яира Родригеса, напомним, что мексиканец не бился с 2019 года. В 2020 году UFC несколько раз не удалось организовать бой мексиканца с Забитом Магомедшариповым.
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