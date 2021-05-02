Двалишвили отреагировал на шестую победу подряд в UFC

Боец UFC Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе, отреагировал на победу над Коди Стэманном, которая стала для него шестой кряду в американском промоушене.
«Что за прекрасный вечер! Очень рад завоевать такую большую победу. Но всё это ничего бы не значило без вашей любви и поддержки. Спасибо моим тренерам, спарринг-партнёрам, одноклубниками, семье и болельщикам. Я действительно вам благодарен и буду продолжать делать всё, чтобы вы гордились мной и дальше», — написал Мераб на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, Двалишвили ранним утром 2 мая по московскому времени выступил на турнире UFC Вегас 25. В основном карде шоу он единогласным решением судей победил Коди Стэманна.
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