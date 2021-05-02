«Сумасшествие». Усман восхитился победой Прохазки

Чемпион UFC в полусреднем весе, второй номер рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории Камару Усман остался под впечатлением от выступления Иржи Прохазки в поединке с Домиником Рейесом.

«Чёрт возьми. Ну и сумасшествие», — написал Усман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 2 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 25. В его главном событии встретились экс-претендент на титул в полутяжёлом весе Доминик Рейес и Иржи Прохазка. Спортсмен из Чехии нокаутировал соперника во втором раунде.

Иржи проводил лишь второй поединок в UFC. В первом он также нокаутировал экс-претендента на титул. Тогда Прохазка справился с Волканом Оздемиром.