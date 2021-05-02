«Он не любил проигрывать». Василевский рассказал, как чуть не довёл Хабиба до драки

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский вспомнил о совместных тренировках с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, в ходе одного из спаррингов он побеждал Хабиба, чем всерьёз его разозлил. Дошло до того, что Нурмагомедов был всерьёз готов подраться с Вячеславом на улице.

«Я же подходил к Хабибу на турнире EFC 33 в Москве, и мы с ним вместе эту историю вспоминали. Там ничего такого не было. Была обычная стандартная ситуация на тренировке. У нас был спарринг, и в какой-то момент я что-то наносил ему удары, а ему это не нравилось, так как Хабиб никогда не любил проигрывать, и поэтому он чувствовал такое… И начинал на меня нападать. Хотел сделать проход в ноги, но у него тоже почему-то не получалось так сделать, и потом он сказал: «Пошли тогда на улицу». Ему показалось, что я бью его специально так. Он видит, что у него что-то не получается, что я наношу сильные удары, — то есть я это делал неспециально, и он начал вытаскивать меня на улицу, говорить: «Пошли драться на улицу». И я говорю: «Ну давай, пошли драться на улицу».

И там на тот момент было много людей, так как тренировка была, и они начали нас разнимать. Потом приехал менеджер, мы сели, пообщались, пожали друг другу руки. Ну это, по-моему, произошло в самом начале сборов там. После этого мы несколько месяцев жили в Нью-Джерси, тренировались вместе. Ну это была просто стандартная, конфликтная ситуация, когда спарринг мог перейти из зала на улицу, ничего более», — приводит слова Василевского «Спорт-Экспресс».