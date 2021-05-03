Луис Ортис вызвал на бой Энди Руиса
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луис Ортис поделился впечатлениями от победы экс-чемпиона мира Энди Руиса над Крисом Арреолой, а также вызвал его на бой.
«Это был хороший и интересный бой. Теперь у Энди есть возможность. Буду ждать его решения. Кинг-Конг здесь. Я пришёл посмотреть на его бой, пожелал ему удачи, и он знает, что я хочу встречи.
Удивило ли меня выступление Арреолы? Да, и даже очень. Бой получился по-настоящему близким. Теперь я жду Руиса. Буду готов в любой момент», — приводит слова Ортиса Boxingnews24.
Напомним, ранним утром 2 мая по московскому времени Энди Руис провёл первый бой после поражения в титульном поединке от Энтони Джошуа. Руис решением судей победил Криса Арреолу.
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