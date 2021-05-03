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«Корейский зомби возвращается». Чон Чхан Сон вернётся в октагон UFC в июне

«Корейский зомби возвращается». Чон Чхан Сон вернётся в октагон UFC в июне
Бокс/ММА / UFC 0

Боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби проведёт следующий поединок против Дэна Иге на турнире UFC Fight Night, который пройдет 20 июня. Об этом сообщается в «Твиттере» UFC Asia.

Корейский Зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений.

Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда. После победы Иге вызвал Зомби на поединок.

Ранее корейский боец вызывал на поединок россиянина Забита Магомедшарипова, однако тот отклонил предложение и заявил о желании сражаться за титул.

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