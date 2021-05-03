Тренер Хабиба Нурмагомедова указал на его ошибки

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, какие ошибки допускает его подопечный в роли наставника других бойцов.
«Он станет очень хорошим тренером. Он, бывает, ошибается, но быстро учится на ошибках.
Например, когда я разрешил ему войти в клетку в поединке Умара (двоюродного брата Умара Нурмагомедова, выступающего в UFC. — Прим. «Чемпионата»), а сам остался сзади за пределами клетки, он ни слова мне не давал сказать.
После всего, что произошло, он у меня спрашивает, что я думаю о нём как о секунданте. Я ему говорю: это было здорово, но ты не давал мне ничего сказать, когда у меня была возможность. Он тут же извинился. В следующий раз такого уже не было», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.
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