Тренер Махачева рассказал, когда тот проведёт следующий бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вернётся в октагон летом 2021 года. Об этом сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

«Я думаю, что он вернётся после Рамадана, который, если не ошибаюсь, заканчивается 13 мая или что-то в этом роде. После этого все прилетят (в США. — Прим. «Чемпионата») для проведения лагеря.

Ислам, я думаю, прилетит сюда в июне, а Хабиб (Нурмагомедов. — Прим. «Чемпионата»), вероятно, после него. Думаю, что Ислам выступит как можно скорее. Надеюсь, что его бой состоится в июне. Если не в июне, то хотя бы в июле или августе. Посмотрим, что предложит UFC. Но это наша цель», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В марте Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.

